В Париже начали очищать от свинца территорию вокруг Нотр-Даме
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на французские СМИ.
Работы по очистке от свинца коснутся территории в 10 тыс. кв. м, в том числе улицы Сите. Она расположена на одноименном острове. На нем же находится и собор.
Квартал вокруг Нотр-Дама сотрудники полиции оцепили накануне. По всему периметру возведены специальные барьеры. Улица Сите закрыта на время работ как для проезда автомобилей, так и для пешеходов. Также закрыт мост рядом с собором.
Очистка территории будет проводиться с помощью специальных аппаратов высокого давления.
Ожидается, что работы продлятся до 23 августа. Станции парижского метро рядом с Нотр-Дамом в настоящее время будут закрыты, ряд автобусов изменит маршрут.
Загрязнение свинцом произошло во время пожара в апреле этого года, поскольку в несущей конструкции собора и его шпиле содержался этот металл.
- Напомним, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери поврежден шпиль, в результате чего тот рухнул.
- Прокуратура взялась расследовать пожар. Причина пожара пока неизвестна, впрочем чиновники связывают ее с работами по реконструкции.
- 16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.
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