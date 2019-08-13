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Espreso.tvОбществоВ Париже начали очищать от свинца территорию вокруг Нотр-Даме

В Париже начали очищать от свинца территорию вокруг Нотр-Даме

В столице Франции приступили к операции по очистке территории вокруг Собора Парижской Богоматери от загрязнения свинцом

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на французские СМИ.

Работы по очистке от свинца коснутся территории в 10 тыс. кв. м, в том числе улицы Сите. Она расположена на одноименном острове. На нем же находится и собор.

Квартал вокруг Нотр-Дама сотрудники полиции оцепили накануне. По всему периметру возведены специальные барьеры. Улица Сите закрыта на время работ как для проезда автомобилей, так и для пешеходов. Также закрыт мост рядом с собором.

Очистка территории будет проводиться с помощью специальных аппаратов высокого давления.

Ожидается, что работы продлятся до 23 августа. Станции парижского метро рядом с Нотр-Дамом в настоящее время будут закрыты, ряд автобусов изменит маршрут.

Загрязнение свинцом произошло во время пожара в апреле этого года, поскольку в несущей конструкции собора и его шпиле содержался этот металл.

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