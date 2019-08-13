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Espreso.tvОбществоВ Одессе расставили больше 100 капканов в знак поддержки пленников Кремля

В Одессе расставили больше 100 капканов в знак поддержки пленников Кремля

В Одессе активисты расставили 121 капкан в центре города - именно столько украинских политических заключенных и военнопленных в РФ и аннексированном Крыму

Об этом сообщает Радио Свобода.

Более сотни капканов с закрытыми челюстями разместили возле памятника Дюку де Ришелье. В 2014-2015 годах именно здесь собирались одесские активисты Евромайдана. Кроме капканов, в центре города установили информационные стенды с фамилиями политзаключенных и информацией о них.

Отмечается, что таким образом свою поддержку пленникам выразили организаторы акции - Украинский Хельсинский союз по правам человека, Медийная инициатива за права человека, Объединение родственников заключенных Кремля, кампания #SaveOlegSentsov, Крымская правозащитная группа, Крым-SOS и другие.

Организаторы рассказали, что это первая подобная региональная акция, а потом капканы в рамках тура "Узники Кремля" отправят в Херсон, Запорожье, Харьков и другие города Украины.

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