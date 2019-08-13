В Кыргызстане следствие утверждает, что Атамбаев лично убил бойца спецназа
В то же время, он подчеркнул, что огнестрельное оружие было только у Атамбаева, сообщает 24.kg.
"Он стрелял шесть раз в сторону подразделения Альфы. Все шесть выстрелов нашли подтверждение ... Судебно-медицинская экспертиза показала, что стреляли в сердце, на убой, на поражение. Циничное было убийство. Следствие это докажет в правовом поле", - сказал Опумбаев .
Он добавил, что ни один человек со стороны жителей и сторонников не получила ранения.
"Спецназ мог применить оружие, но он этого не сделал. На месте найдена снайперская винтовка, два цинковых ящика с тысячей патронов, винтовки, пистолеты. Атамбаев тщательно готовился", - добавил Опумбаев.
8 августа Атамбаев сам сказал, что стрелял шесть раз в сторону Альфы. На основании этого анализа и других свидетелей была проверка.
Ранее сообщалось, что Алмазбека Атамбаева обвинили в попытке совершить государственный переворот .
- Напомним, 7 августа в Кыргызстане в поселке Кой-Таш дом экс-президента Алмазбека Атамбаева начал штурмовать спецназ.
- Впоследствии спецназ задержал экс-президента Кыргызстана и началась стрельба.
- Экс-президента задержали. На территории резиденции возник пожар, слышать автоматную очередь.
- Впоследствии сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили его и захватили бойцов отряда спецназначения в резиденции главы государства, которых впоследствии освободили .
- Президент Кыргызстана созвал экстренное заседание Совбеза.
- 8 августа началась вторая попытка штурма резиденции Атамбаева. Сейчас количество пострадавших возросло до 80 .
- В конце концов, Атамбаева задержал отряд спецназа.
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