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Espreso.tvМирВ Кыргызстане следствие утверждает, что Атамбаев лично убил бойца спецназа

В Кыргызстане следствие утверждает, что Атамбаев лично убил бойца спецназа

Председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев заявил, что у бойца спецназа в ходе спецоперации в доме экс-президента Алмазбека Атамбаева стреляли на поражение

В то же время, он подчеркнул, что огнестрельное оружие было только у Атамбаева, сообщает 24.kg.

"Он стрелял шесть раз в сторону подразделения Альфы. Все шесть выстрелов нашли подтверждение ... Судебно-медицинская экспертиза показала, что стреляли в сердце, на убой, на поражение. Циничное было убийство. Следствие это докажет в правовом поле", - сказал Опумбаев .

Он добавил, что ни один человек со стороны жителей и сторонников не получила ранения.

"Спецназ мог применить оружие, но он этого не сделал. На месте найдена снайперская винтовка, два цинковых ящика с тысячей патронов, винтовки, пистолеты. Атамбаев тщательно готовился", - добавил Опумбаев.

8 августа Атамбаев сам сказал, что стрелял шесть раз в сторону Альфы. На основании этого анализа и других свидетелей была проверка.

Ранее сообщалось, что Алмазбека Атамбаева обвинили в попытке совершить государственный переворот .

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