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Espreso.tvОбществоВ Киеве образовались значительные пробки. Карта

В Киеве образовались значительные пробки. Карта

13 августа в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

На правом берегу пробки образовались на проспекте Степана Бандеры, улицы Набережно-Крещатицкая, возле метро "Лукьяновская", "Шулявская", "Берестейская", "Нивки", на проспекте Победы. Кроме того, незначительные пробки зафиксированы на проспекте Леся Курбаса, проспекте Комарова и Большой Окружной.

Затруднено движение транспорта на Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы народов, возле метро "Печерская", "Почтовая площадь".

Значительные пробки также образовались на мосту Патона, на Дарницком мосту и Южном мосту. На левом берегу затруднено движение транспорта на Харьковском шоссе, возле метро "Осокорки", "Левобережная", "Славутич".

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