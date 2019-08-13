В Киеве образовались значительные пробки. Карта

13 августа, 2019, 09:58

13 августа в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

На правом берегу пробки образовались на проспекте Степана Бандеры, улицы Набережно-Крещатицкая, возле метро "Лукьяновская", "Шулявская", "Берестейская", "Нивки", на проспекте Победы. Кроме того, незначительные пробки зафиксированы на проспекте Леся Курбаса, проспекте Комарова и Большой Окружной.

Затруднено движение транспорта на Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы народов, возле метро "Печерская", "Почтовая площадь".

Значительные пробки также образовались на мосту Патона, на Дарницком мосту и Южном мосту. На левом берегу затруднено движение транспорта на Харьковском шоссе, возле метро "Осокорки", "Левобережная", "Славутич".