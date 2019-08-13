В Кремле заявили, что Путин и Макрон будут говорить об Украине
13 августа, 2019, 16:22
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о главных темах встречи президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона 19 августа
Об этом сообщает ТАСС.
"Темы очевидны - это двусторонняя российско-французское сотрудничество, которое имеет достаточно насыщенное экономическое содержание, это международные проблемы ... это, конечно же, Украины и, конечно, обсудят перспективы продолжения работы в" нормандском формате ", - добавил представитель Кремля.
- Заметим, "Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Украины, России, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на Донбассе.
- Макрона планирует встретиться с Путиным 19 августа в своей летней резиденции на Лазурном берегу.
- Перед встречей с Путиным украинцы напомнили Макрона о преступлениях "кремлевского режима".
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