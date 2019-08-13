В Кремле заявили, что Путин и Макрон будут говорить об Украине

13 августа, 2019, 16:22

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о главных темах встречи президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона 19 августа

Об этом сообщает ТАСС.

"Темы очевидны - это двусторонняя российско-французское сотрудничество, которое имеет достаточно насыщенное экономическое содержание, это международные проблемы ... это, конечно же, Украины и, конечно, обсудят перспективы продолжения работы в" нормандском формате ", - добавил представитель Кремля.