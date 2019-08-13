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Espreso.tvОбществоВ Кремле заявили, что Путин и Макрон будут говорить об Украине

В Кремле заявили, что Путин и Макрон будут говорить об Украине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о главных темах встречи президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона 19 августа

Об этом сообщает ТАСС.

"Темы очевидны - это двусторонняя российско-французское сотрудничество, которое имеет достаточно насыщенное экономическое содержание, это международные проблемы ... это, конечно же, Украины и, конечно, обсудят перспективы продолжения работы в" нормандском формате ", - добавил представитель Кремля.

  • Заметим, "Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Украины, России, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на Донбассе.
  • Макрона планирует встретиться с Путиным 19 августа в своей летней резиденции на Лазурном берегу.
  • Перед встречей с Путиным украинцы напомнили Макрона о преступлениях "кремлевского режима".
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