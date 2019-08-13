В больнице Днепра умер боец, раненный возле Широкино

13 августа, 2019, 10:59

В больнице умер военнослужащий Вооруженных сил Украины, который был ранен в районе Широкино Донецкой области

Об этом сообщил в Facebook главный врач КУ "Днепропетровская областная клиническая больница им. И. И. Мечникова" Сергей Рыженко.

По его словам, за жизнь бойца медики боролись трое суток, но спасти его не удалось.

"Он не просил о помощи. Его ранение не совместимо с жизнью. Его мозг разрушен, тотальная ишемия, кости черепа разломанные на части. У поселка Широкино пуля попала Дмитрию в лоб и вышла через затылок. Давление по нулям, глаза неподвижно смотрят в потолок, кома ИИИ. Врачи Мечникова, надеясь на чудо, не оставляли бойца, подключив все аппараты слежения, корректируя все жизненные функции, аппарат ИВЛ. Операция невозможна. Три раза останавливалось сердце. Реаниматологу удавалось запускать. Вчера вечером Дмитрий умер ", - написал Рыженко.

Он уточнил, что погибший - из пгт Мирополь Житомирской области. У него остались жена и ребенок.

Как сообщает Цензор.Нет , погибший - Дмитрий Дмитриевич Дашковец, сержант, командир взвода одного из подразделений Вооруженных сил Украины.

9 августа он получил тяжелое пулевое ранение в голову и был эвакуирован в Днепр, был в состоянии комы и перенес три остановки сердца.

Дмитрий Дашковец родился 26.03.1983 года. Долгое время служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В 2004-2005 годах проходил службу в составе миротворческого контингента в Ираке.