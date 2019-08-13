В Берлине собираются открыть бордель "быстрого обслуживания"

13 августа, 2019, 22:04

Аэропорт Темпельхоф в Берлине с 2008 года не обслуживает рейсы и сейчас является местом для организации публичных мероприятий. А вскоре, возможно, будет принимать мужчин, желающих воспользоваться услугами проституток в салоне собственного автомобиля

Об этом пишет ВВС.

С таким предложением выступил мэр берлинского округа Митте Стефан фон Дассель. Чиновник, представляющий партию зеленых, намерен бороться с проституцией на улице Курфюрстенштрассе. Она считается основным местом жительства секс-работниц в Берлине, чем-то напоминая квартал красных фонарей в Амстердаме.

Местные жители уже давно призывают власти повлиять на ситуацию.

"Местные жители и представители бизнеса в течение многих лет призывают запретить уличную проституцию", - говорится в заявлении мэра округа.

Отмечается, что городской сенат отказывается вводить ограничения на этот род занятий, поскольку опасается ухудшения общей ситуации.

По словам мэра, на Курфюрстенштрассе клиенты стремятся получить сексуальные услуги по такой низкой цене, что проститутки вынуждены обслуживать максимальное число людей, чтобы получить минимальный доход.

Также он отмечает, что большинство секс-работниц - это эмигрантки из Восточной и Юго-Восточной Европы.

Фон Дассель считает, что запрет проституции на Курфюрстенштрассе и ее перенос в район бывшего аэропорта обезопасит секс-работниц. Он предлагает построить там комплекс с небольшими крытыми боксами, в которые клиенты смогут заезжать в своих автомобилях.