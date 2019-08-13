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Espreso.tvОбществоTurkish Airlines снимет рекламный ролик о Киеве

Turkish Airlines снимет рекламный ролик о Киеве

Turkish Airlines снимет промо-ролик о Киеве для своей новой рекламной кампании с целью популяризации украинской столицы и для увеличения туристических потоков к ней

Об этом сообщает Управление туризма и промоций КГГА в Facebook.

Отмечается, что съемки будут проходить на Золотых воротах, Андреевском спуске, Бессарабской площади, в Софийском соборе и в Национальной опере, в парке "Феофания" », в музее под открытым небом" Пирогово "и на других туристических локациях.

 

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