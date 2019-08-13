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Espreso.tvОбществоСуд перенес рассмотрение жалобы Вышинского на продление ареста

Суд перенес рассмотрение жалобы Вышинского на продление ареста


фото: www.radiosvoboda.org
Апелляционный суд Киева перенес судебное заседание по изменению меры пресечения обвиняемому в госизмене главному редактору "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Вышинский обжаловал решение Подольского райсуда о продлении его ареста. Рассмотрение жалобы Вышинского Апелляционный суд Киева перенес на 11:00 вторника, 20 августа.

Рассмотрение жалобы перенесли, поскольку не все адвокаты Вышинского приняли участие в заседании 13 августа. Адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что другие защитники главреда "РИА Новости-Украина" не смогли присутствовать из-за того, что участвуют в других делах.

Ранее, 19 июля 2019 года, суд постановил продлить арест Вышинского до 19 сентября.

Напомним, Кирилла Вышинского задержали 15 мая 2018 года. В киевском офисе "РИА Новости-Украина" провели обыски.

Вышинскому объявили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ( "государственная измена"). Во время обысков у него обнаружили медаль за "получение" Россией Крыма, паспорт гражданина РФ и тому подобное.

В Кремле заявили , что освобождение Вышинского будет "первым шагом для диалога с Украиной".

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