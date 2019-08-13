Суд обязал НАБУ открыть дело против Трубы

13 августа, 2019, 15:08

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении директора Государственного бюро расследований Романа Трубы

Об этом сообщает говорится в материалах суда .

Заявитель указал, директор ГБР вопреки ранее принятому решению суда не открыл уголовное производство по требованию заявителя. После этого он обратился в НАБУ, но директор бюро Артем Сытник также отказался внести указанные сведения в Единый реестр судебных расследований.

Истец попросил суд обязать Сытника начать расследование против Трубы и суд согласился.