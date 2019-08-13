США отложили введение пошлин на китайские товары до декабря
13 августа, 2019, 19:40
Соединенные Штаты Америки отложили решение о введении новых 10-процентных пошлин на китайский импорт до 15 декабря. Ранее ожидалось, что эти пошлины введут 1 сентября 2019 года
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на сообщение Торгового представительства США.
Отмечается, что новые пошлины отложили частично. В частности, не будут вводить пошлины на некоторые категории из соображений национальной безопасности США, а также ввиду их важности для охраны здоровья и безопасности. К таким товарам относятся мобильные телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые предметы одежды и обуви и тому подобное.
В то же время по остальным товарам, которые не вошли в перечень исключений, пошлины применят с 1 сентября, как и ожидалось.
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- Напомним, с 6 июля 2018 года действуют 25-процентные пошлины на товары из Китая стоимостью $50 млрд в год (и соответствующие меры Пекина на них). С сентября США ввели пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд по ставке 10% с намерением повысить ее до 25% с начала следующего года.
- США приняли решение перенести введение пошлин на китайские товары на 1 марта 2019 года.
- В марте США решили не отменять пошлины на китайские товары, несмотря на прогресс в переговорах с КНР.
- В Международном валютном фонде считают, что из-за торговой войны, которую начала администрация президента США Дональда Трампа, рост мировой экономики начало замедляться.
- 2 августа американский президент Дональд Трамп написал в соцсети, что Соединенные Штаты Америки введут новые пошлины на китайские товары с 1 сентября 2019 года.
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