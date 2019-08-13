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Espreso.tvОбществоСША отложили введение пошлин на китайские товары до декабря

США отложили введение пошлин на китайские товары до декабря

Соединенные Штаты Америки отложили решение о введении новых 10-процентных пошлин на китайский импорт до 15 декабря. Ранее ожидалось, что эти пошлины введут 1 сентября 2019 года

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на сообщение Торгового представительства США.

Отмечается, что новые пошлины отложили частично. В частности, не будут вводить пошлины на некоторые категории из соображений национальной безопасности США, а также ввиду их важности для охраны здоровья и безопасности. К таким товарам относятся мобильные телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые предметы одежды и обуви и тому подобное.

В то же время по остальным товарам, которые не вошли в перечень исключений, пошлины применят с 1 сентября, как и ожидалось.

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