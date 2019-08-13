Спрячьтесь в помещении и закройте окна: синоптик предупредила киевлян о грозах со шквалами
13 августа, 2019, 19:42
Синоптик Наталья Диденко призвала жителей столицы быть осторожными, потому что надвигается гроза со шквалами и градом
Об этом сообщила Наталья Диденко на странице в Facebook, передает Еспресо.TV .
"Серьезные атмосферные заявки на ливень, грозу, бурю и град - уже недалеко от Киева. Учитывая значительные температурные контрасты - будьте очень внимательными, может быть мамадарагая!", - говорится в повыдомленни.
Кроме того, Диденко призвала киевлян закрыть окна и запарковать авто в безопасном месте.
"Как только грянет, закройте окна и, если вы на улице, переждите непогоду в ближайшем помещении. Автомобиль откатите от старого дерева или билборда", - добавила она.
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