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Espreso.tvОбществоСпрячьтесь в помещении и закройте окна: синоптик предупредила киевлян о грозах со шквалами

Спрячьтесь в помещении и закройте окна: синоптик предупредила киевлян о грозах со шквалами

Синоптик Наталья Диденко призвала жителей столицы быть осторожными, потому что надвигается гроза со шквалами и градом

Об этом сообщила Наталья Диденко на странице в Facebook, передает Еспресо.TV .

"Серьезные атмосферные заявки на ливень, грозу, бурю и град - уже недалеко от Киева. Учитывая значительные температурные контрасты - будьте очень внимательными, может быть мамадарагая!", - говорится в повыдомленни.

Кроме того, Диденко призвала киевлян закрыть окна и запарковать авто в безопасном месте.

"Как только грянет, закройте окна и, если вы на улице, переждите непогоду в ближайшем помещении. Автомобиль откатите от старого дерева или билборда", - добавила она.

 

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