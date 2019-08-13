Спрячьтесь в помещении и закройте окна: синоптик предупредила киевлян о грозах со шквалами

13 августа, 2019, 19:42

Синоптик Наталья Диденко призвала жителей столицы быть осторожными, потому что надвигается гроза со шквалами и градом

Об этом сообщила Наталья Диденко на странице в Facebook, передает Еспресо.TV .

"Серьезные атмосферные заявки на ливень, грозу, бурю и град - уже недалеко от Киева. Учитывая значительные температурные контрасты - будьте очень внимательными, может быть мамадарагая!", - говорится в повыдомленни.

Кроме того, Диденко призвала киевлян закрыть окна и запарковать авто в безопасном месте.

"Как только грянет, закройте окна и, если вы на улице, переждите непогоду в ближайшем помещении. Автомобиль откатите от старого дерева или билборда", - добавила она.