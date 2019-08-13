Спецслужбы РФ под видом женщин в соцсетях вербуют украинских военных, - СБУ
13 августа, 2019, 17:24
СБУ разоблачила попытку ФСБ завербовать через соцсети руководителя подразделения ВСУ, который проходит службу в районе ООС
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Через одну из соцсетей подконтрольное спецслужбам РФ лицо установило и поддерживало контакты с украинским военным. Женщина во время развития якобы личных отношений узнала о его службе в ВСУ. После она пыталась получить от офицера информацию военного и общественно-политического характера.
Во время переписки она предложила украинскому военному собирать информацию в интересах ФСБ за денежное вознаграждение.
Женщина рассказала, что в случае предоставления важных данных, военному обеспечат выезд в РФ с возможностью получения жилья.
О таком "предложении" военный сообщил СБУ.
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