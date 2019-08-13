//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСпецслужбы РФ под видом женщин в соцсетях вербуют украинских военных, - СБУ

Спецслужбы РФ под видом женщин в соцсетях вербуют украинских военных, - СБУ

СБУ разоблачила попытку ФСБ завербовать через соцсети руководителя подразделения ВСУ, который проходит службу в районе ООС

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Через одну из соцсетей подконтрольное спецслужбам РФ лицо установило и поддерживало контакты с украинским военным. Женщина во время развития якобы личных отношений узнала о его службе в ВСУ. После она пыталась получить от офицера информацию военного и общественно-политического характера.

Во время переписки она предложила украинскому военному собирать информацию в интересах ФСБ за денежное вознаграждение.

Женщина рассказала, что в случае предоставления важных данных, военному обеспечат выезд в РФ с возможностью получения жилья.

О таком "предложении" военный сообщил СБУ.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 августа, 2019 вторник

больше новостей

13 августа, 2019 вторник

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать