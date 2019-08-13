Сенсационные находки: на Полтавщине обнаружили скифское золото, оружие и захоронения

13 августа, 2019, 15:43

В Полтавской области на древнем Бельском городище в поселке Котельва археологи нашли золото и оружие времен скифов

Об этом сообщает пресс-служба Полтавськой ОГА.

"Сам курган невысокий, без насыпи, поэтому его обнаружили с помощью геофизической съемки. И что самое интересное - он остался ограбленным. Даже немцы во время Второй мировой войны к нему не добрались. Хотя вывозили из Бельская артефакты вместе с землей", - рассказал директор заповедника "Бельск».

В захоронении нашли акинак (короткий меч), копье, колчан с бронзовыми наконечниками стрел, костяные псалии и 2 набора конской оружия.

Также нашли керамическую посуду (черпаки, чашки), большое блюдо из камня, бронзовое зеркало, бронзовый браслет, бусины (янтарь, хрусталь, сердолик), золотые украшения (серьги, головной убор).

Погребальная яма имеет деревянное перекрытие (накатник в несколько рядов), которое со временем рухнуло.

"В ней мы нашли части скелета молодой девушки. Сохранились только тазовые кости, зубы и разбитый землей череп. А вещи, которые находятся рядом, типичные для захоронения середньоскифськои суток», - отметила руководитель экспедиции.

Все выводы о данном захоронения историки сделают позже, когда все артефакты будут подняты.