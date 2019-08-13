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Espreso.tvОбществоСырые семена арбузов есть не надо, - Супрун

Сырые семена арбузов есть не надо, - Супрун

Несмотря на большое количество полезных веществ, которые содержит семена арбуза, в нем еще антинутриенты

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун рассказала в Faceook.

"Арбузные семена содержат так называемые антинутриенты: фитин, таннины, оксаловую кислоту и ингибиторы трипсина (фермента, расщепляющего белки). Поэтому сырые семена есть не стоит. Лучше снижают содержание антинутриентив сушка в духовке или жарки", - отметила она.

Однако, семена рекомендуют не выбрасывать, а сушить в духовке и хранить "на долгие зимние вечера, когда так хочется что-то погрызть".

Также Супрун рассказала, почему от арбузов бывает плохо:

Кишечные инфекции Salmonella и Listeria живут на поверхности немытых овощей, особенно тех, что продают на земле, трассе или на рынке у мяса. Если их резать и пробовать перед покупкой, есть ли дома немытыми, то бактерии с поверхности попадут в мякоть и впоследствии в кишечник. Достаточно даже купить пол арбуза в супермаркете, чтобы в разрез попали бактерии. Поэтому угрозу здоровью составляют ранние арбузы, а грязные.

Люди с избытком калия в крови не должны переедать арбузов. В арбузе содержится калий, который здоровому человеку будет на пользу, а тем, кто не может регулировать уровень калия в крови, повредит и вызовет аритмию или спазмы мышц.

"Сахаров в арбузе сравнительно мало, но литр арбузной мякоти - это уже 60 граммов сахара. Поэтому привычная щедрая порция арбуза имеет значительное гликемический нагрузки. Самое лучшее - это знать меру и совмещать арбузы с другой растительной пищей, богатой клетчаткой. Это сделает подъем глюкозы в крови не таким резким ", - добавила руководительница МОЗ.

 

 

 

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