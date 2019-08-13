СБУ разоблачила рейдерскую группировку, "работавшую" по всей Украине - даже в ОРДЛО и Крыму
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Всего зафиксировано более 300 регистрационных действий по переоформлению недвижимости на всей территории страны, осуществленных этой группировкой.
Сообщается, что в 2017 году сотрудник Главного управления юстиции совместно с бывшими руководителями ГАСИ в Одесской области создали систему фиктивных регистрационных предприятий. Деятельность этих предприятий осуществлялась в специально оборудованном офисе в Одессе.
Организаторы сделки, используя незаконно полученные ключи доступа к госреестрам, без согласия владельцев отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права.
"Они систематически вносили ложные сведения в государственные базы данных, использовали поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности", - рассказали в СБУ.
Сотрудники СБУ задокументировали, что с июля 2017 года до августа 2018-го на основании заявлений от имени умерших рейдерской группой совершено более 300 регистрационных действий по переоформлению недвижимости на всей территории Украины, в том числе в Донецкой, Луганской областях и ВОТ АР Крым.
Кроме того, организаторы мошеннической сделки и подконтрольные им исполнители причастны к незаконным застройкам в Одессе, захвату строительных комплексов, участков земли и других объектов недвижимого имущества.
Также они осуществляли безосновательное снятие арестов имущества, наложенных госисполнителями на основании судебных решений.
Потерпевшими от действий злоумышленников являются физические и юридические лица и государственные органы, рассказали в СБУ.
Правоохранители провели ряд обысков по месту регистрации коммунальных предприятий и проживания участников мошеннической сделки. Во время следственных действий изъяты многочисленные вещественные доказательства противоправных действий. Проводятся экспертные исследования и осуществляется предварительная оценка ущерба, причиненного группировкой. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.
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