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Espreso.tvМирСБУ разоблачила рейдерскую группировку, "работавшую" по всей Украине - даже в ОРДЛО и Крыму

СБУ разоблачила рейдерскую группировку, "работавшую" по всей Украине - даже в ОРДЛО и Крыму

СБУ совместно с прокуратурой Донецкой области пресекли противоправную деятельность группы государственных регистраторов, бывших работников Государственной архитектурно-строительной инспекции и должностных лиц органов юстиции Одесской области, которые отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Всего зафиксировано более 300 регистрационных действий по переоформлению недвижимости на всей территории страны, осуществленных этой группировкой.

Сообщается, что в 2017 году сотрудник Главного управления юстиции совместно с бывшими руководителями ГАСИ в Одесской области создали систему фиктивных регистрационных предприятий. Деятельность этих предприятий осуществлялась в специально оборудованном офисе в Одессе.

Организаторы сделки, используя незаконно полученные ключи доступа к госреестрам, без согласия владельцев отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права.

"Они систематически вносили ложные сведения в государственные базы данных, использовали поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности", - рассказали в СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали, что с июля 2017 года до августа 2018-го на основании заявлений от имени умерших рейдерской группой совершено более 300 регистрационных действий по переоформлению недвижимости на всей территории Украины, в том числе в Донецкой, Луганской областях и ВОТ АР Крым.

Кроме того, организаторы мошеннической сделки и подконтрольные им исполнители причастны к незаконным застройкам в Одессе, захвату строительных комплексов, участков земли и других объектов недвижимого имущества.

Также они осуществляли безосновательное снятие арестов имущества, наложенных госисполнителями на основании судебных решений.

Потерпевшими от действий злоумышленников являются физические и юридические лица и государственные органы, рассказали в СБУ.

Правоохранители провели ряд обысков по месту регистрации коммунальных предприятий и проживания участников мошеннической сделки. Во время следственных действий изъяты многочисленные вещественные доказательства противоправных действий. Проводятся экспертные исследования и осуществляется предварительная оценка ущерба, причиненного группировкой. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

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