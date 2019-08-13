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Espreso.tvОбществоРешение о национализации ПриватБанка было правильным, - Данилюк

Решение о национализации ПриватБанка было правильным, - Данилюк

Решение о национализации "ПриватБанка" в декабря 2016 года было правильным и вполне обоснованным, считает секретарь СНБО Александр Данилюк
Об этом он заявил в интервью ВВС News Украина.

"Учитывая ту информацию от Нацбанка, с которой я работал, решение было правильным. Когда говорят национализация, то часто не понимают всего процесса. Для того, чтобы произошла национализация банка, предстоит следующее: Нацбанк, как регулятор, мониторит ситуацию с банками на рынке и если банк не выполняет определенные требования, а в случае с "ПриватБанком"   это были требования по капиталу, то Нацбанк выводит этот банк с рынка. Он выводит его на ликвидацию. Когда банк идет на ликвидацию, он передается в Фонд гарантирования вкладов. Когда банк находится в Фонде гарантирования вкладов, то дальше принимает решение Кабмин по поводу того, национализировать его или нет. Если его не национализировать, то он ликвидируется ", - пояснил Данилюк.

Он отметил, что вопрос о национализации ПриватБанка принимался с пониманием значения этого финучреждения для всей банковской системы.

"Я занимался вопросом национализации. Мы посмотрели на банк, в котором 22 млн клиентов, в котором работает почти весь малый и средний бизнес. Мы понимали системность этого решения и тогда приняли решение национализировать его", - добавил секретарь СНБО.

По словам Данилюка, когда он как министр финансов представлял этот кейс на СНБО и на заседании правительства, он отметил, что национализация несет в себе определенные риски на будущее. Но из-за системности банка и боязнь рисков было принято решение ПриватБанк национализировать.

"Были и другие риски - что сама национализация пройдет неуспешно. Ведь когда меняется собственник, то многие процессы надо перестроить. Нам удалось сформировать команду, которая успешно это сделала. Поэтому этот процесс завершен. Что сейчас оспаривается в суде - вопрос, надо его выводить с рынка или нет, правильно тогда это сделали или нет. это не совсем вопрос ко мне. Но те документы, которые я видел, - это было обоснованное решение ", - сказал Данилюк.

Он отметил, что после национализации ПриватБанка с ексвласником финучреждения Игорем Коломойским не общался.

Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк назвал угрозой нацбезопасности избрания в Раду Виктора Медведчука, а также прокомментировал возможность снятия блокады Донбасса.

Кроме того, он сообщил о наличии в Украине плана "Б" в случае прекращения Россией транзита газа.

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