Разминирование в Станице Луганской: пункт пропуска будет работать в сокращенном режиме

13 августа, 2019, 15:51

В пункте пропуска "Станица-Луганская" снова ввели сокращенный режим работы

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"По информации украинской стороны СЦКК, со стороны временно оккупированной территории Луганщины продолжаются мероприятия по разминированию местности возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец. Согласно решению командующего Объединенных сил и с целью сохранения жизни и здоровья гражданского населения, со вчерашнего дня режим работы КПВВ "Станица-Луганская" было изменено - контрольный пункт будет функционировать ежедневно с 6.00 до 18.00 ", - говорится в сообщении.

Поэтому, командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок