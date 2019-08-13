Разминирование в Станице Луганской: пункт пропуска будет работать в сокращенном режиме
13 августа, 2019, 15:51
В пункте пропуска "Станица-Луганская" снова ввели сокращенный режим работы
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"По информации украинской стороны СЦКК, со стороны временно оккупированной территории Луганщины продолжаются мероприятия по разминированию местности возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец. Согласно решению командующего Объединенных сил и с целью сохранения жизни и здоровья гражданского населения, со вчерашнего дня режим работы КПВВ "Станица-Луганская" было изменено - контрольный пункт будет функционировать ежедневно с 6.00 до 18.00 ", - говорится в сообщении.
Поэтому, командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок
- Напомним, 2 августа Украинские саперы обнаружили 31 мину вблизи моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.
- 4 августа в Общем центре контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе заявили о невозможности начала разминирования моста в Станице Луганской из-за отсутствия гарантий безопасности украинском саперам со стороны российско-террористических сил.
- Наблюдатели ОБСЕ на выходных фиксировали присутствие боевиков с повязками с надписью "СЦКК" на участке у Станицы Луганской, где продолжается разминирование.
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