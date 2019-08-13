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Espreso.tvСпортРакицкий выложил видео о "братьях русских" и мирном небе

Ракицкий выложил видео о "братьях русских" и мирном небе


фото: nevasport.ru
Бывший футболист "Шахтера" Ярослав Ракицкий выложил видео, на котором его одноклубник по российскому "Зениту" Артем Дзюба выкрикивает "Россия и Украина - братья"

Видео Ракицкий опубликовал в Instagram.

На ролике к экс-защитнику "Шахтера" во время послематчевых интервью подбегает его российский одноклубник по "Зениту" Артем Дзюба и выкрикивает в телекамеру "Россия и Украина - братья".

"Когда это все закончится. Вера в мирное небо", - подписал видео Ракицкий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

когда-то это все закончится. вера в мирное небо.

Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

  • Напомним, 28 января Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит" за 10 млн евро.
  • Экс-футболист "Шахтера" Ярослав Ракицкий на первой пресс-конференции в качестве игрока "Зенита" назвал слабым чемпионат Украины.
  • 13 августа бывший защитник "Шахтера" Иван Ордец, который играет за московское "Динамо заявил, что не понимает, почему УЕФА разводит украинские и российские команды во время жеребьевки еврокубков.

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