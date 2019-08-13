"Зеленский - как мышь, которая доверилась коту": Бессмертный объяснил свое увольнение из ТКГ

13 августа, 2019, 18:55

Об этом уволенный из ТКГ в Минске Роман Бессмертный рассказал в эфире 24 канала, передает ВВС.

"Я верю в желание Зеленского сделать лучше, но он, к сожалению, сейчас движется в ловушку. Он просто не понимает, с кем имеет дело. Это его сознательное убеждение, что Путин в этой ситуации может быть каким-то союзником. Зеленский в этом противостоянии сейчас выглядит как мышь, которая доверилась коту. Этот кот поиграет с мышью, а затем ее накажет за это", - сказал Бессмертный.

Политик также считает, что его уволили за публичную позицию.

"Тайны в этом нет. Есть моя публичная позиция. И это позиция не только в отношении тактики действий в переговорной группе, но и в отношении тактики действий на линии разграничения. Если взять историю за 3 последних месяца, то я честно, корректно, открыто говорил , что здесь надо действовать так, а здесь - вот так... ", - пояснил он.

Бессмертный подчеркнул, что не может понять позиции, когда Украина - сильная страна - демонстрирует боязнь в отношении неорганизованной РФ, почему не отвечают на фронте, когда идет обстрел, "не надо звонить Путину, надо действовать резко и последовательно".

Ранее в Facebook политик раскритиковал нормандский формат за бездействие и отсутствие ответа на вопросы континентальной и мировой систем безопасности.