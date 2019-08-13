"Не нужно отменять гражданство РФ": у Зеленского обратились к россиянам, которые хотят паспорт Украины
Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Команды Зеленского.
"Мы понимаем всю сложность политической обстановки РФ и хотим помочь россиянам, которых преследуют за политические убеждения. Поэтому теперь вам не нужно отменять российское гражданство, чтобы получить украинское. Достаточно подать ходатайство о получении украинского гражданства", - написала Команда.
Также это касается лиц, проходящих службу в ВСУ и имеющих выдающиеся заслуги перед нашей страной, или обращающихся за гражданством Украины и это представляет государственный интерес.
Напомним, что Зеленский упростил предоставление гражданства Украины россиянам.
В указе говорилось, что для получения украинского гражданства россиянин должен будет частности предоставить декларацию об отказе от гражданства РФ вместе с документом, подтверждающим преследования за политические убеждения (справка МИД Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, выданная в установленном Кабмином порядке).
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