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Espreso.tvОбщество"Не нужно отменять гражданство РФ": у Зеленского обратились к россиянам, которые хотят паспорт Украины

"Не нужно отменять гражданство РФ": у Зеленского обратились к россиянам, которые хотят паспорт Украины

Россияне, которых преследуют за политические убеждения, могут получить украинское гражданство без отказа от российского

Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Команды Зеленского.

"Мы понимаем всю сложность политической обстановки РФ и хотим помочь россиянам, которых преследуют за политические убеждения. Поэтому теперь вам не нужно отменять российское гражданство, чтобы получить украинское. Достаточно подать ходатайство о получении украинского гражданства", - написала Команда.

Также это касается лиц, проходящих службу в ВСУ и имеющих выдающиеся заслуги перед нашей страной, или обращающихся за гражданством Украины и это представляет государственный интерес.

Напомним, что Зеленский упростил предоставление гражданства Украины россиянам.

В указе говорилось, что для получения украинского гражданства россиянин должен будет частности предоставить декларацию об отказе от гражданства РФ вместе с документом, подтверждающим преследования за политические убеждения (справка МИД Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, выданная в установленном Кабмином порядке).

 

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