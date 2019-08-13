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Espreso.tvОбщество"ЕС" предлагает назначить председателем комитета по нацбезопасности командующего десантными войсками, ветерана Забродского

"ЕС" предлагает назначить председателем комитета по нацбезопасности командующего десантными войсками, ветерана Забродского

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Михаил Забродский - наиболее подходящий кандидат на председателя комитета по национальной безопасности и обороны

Об этом на пресс-конференции сообщила Ирина Геращенко, передает РБК-Украина.

"Вряд ли в парламенте можно найти более профессионального человека, чем Михаил Забродский на председателя комитета по национальной безопасности и обороны, потому что это правда. Он имеет за плечами опыт защиты территориальной целостности и обороны, стратегическое видение национальной безопасности и обороны государства, у него хороший английский, обучение за рубежом, четкое понимание, что такое страны НАТО, и четкий ответ на вопрос есть ли у стран НАТО войска. Я убеждена, что 400 новоизбранных депутатов могут этого не знать", - отметила Геращенко.

Кроме того, в партии считают, что опыт ее членов может усилить комитеты, которые касаются вопросов нацбезопасности и обороны, европейской интеграции, прав человека, защиты ветеранов.

В дополнение, "Европейская Солидарность" призвала "Батькивщина" и "Голос" объединить усилия и обсудить предложения по руководству комитетов.

  • Напомним, Михаил Забродский - украинский военный, генерал-лейтенант и командующий десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины.
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