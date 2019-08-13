13 августа, 2019, 17:30

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Михаил Забродский - наиболее подходящий кандидат на председателя комитета по национальной безопасности и обороны

Об этом на пресс-конференции сообщила Ирина Геращенко, передает РБК-Украина.

"Вряд ли в парламенте можно найти более профессионального человека, чем Михаил Забродский на председателя комитета по национальной безопасности и обороны, потому что это правда. Он имеет за плечами опыт защиты территориальной целостности и обороны, стратегическое видение национальной безопасности и обороны государства, у него хороший английский, обучение за рубежом, четкое понимание, что такое страны НАТО, и четкий ответ на вопрос есть ли у стран НАТО войска. Я убеждена, что 400 новоизбранных депутатов могут этого не знать", - отметила Геращенко.

Кроме того, в партии считают, что опыт ее членов может усилить комитеты, которые касаются вопросов нацбезопасности и обороны, европейской интеграции, прав человека, защиты ветеранов.

В дополнение, "Европейская Солидарность" призвала "Батькивщина" и "Голос" объединить усилия и обсудить предложения по руководству комитетов.