Протесты в Гонконге: против активистов в аэропорту применили слезоточивый газ, - СМИ

13 августа, 2019, 20:37

Полицейские применили слезоточивый газ против агрессивно настроенных участников протестов в Международном аэропорту Гонконга

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что полиция попыталась выдворить группу протестующих из здания аэропорта, однако протестующие оказали сопротивление и отказывались уходить. Они бросали в полицейских различные предметы и соорудили баррикаду из тележек для перевозки багажа.

По сообщениям ряда западных СМИ, в аэропорту сейчас "царит хаос". Один сотрудник полиции получил травму, его госпитализировали. Стойки регистрации не работают, залы ожидания заняты протестующими.

Напомним, в Гонконге с 9 июня продолжаются массовые протесты против принятия закона об экстрадиции лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР, в материковый Китай. Через месяц после начала акций глава администрации Керри Лем объявила, что закон об экстрадиции "мертвый", и призвала протестующих начать переговоры "без предварительных условий".