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Espreso.tvОбществоПротесты в Гонконге: против активистов в аэропорту применили слезоточивый газ, - СМИ

Протесты в Гонконге: против активистов в аэропорту применили слезоточивый газ, - СМИ

Полицейские применили слезоточивый газ против агрессивно настроенных участников протестов в Международном аэропорту Гонконга

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что полиция попыталась выдворить группу протестующих из здания аэропорта, однако протестующие оказали сопротивление и отказывались уходить. Они бросали в полицейских различные предметы и соорудили баррикаду из тележек для перевозки багажа.

По сообщениям ряда западных СМИ, в аэропорту сейчас "царит хаос". Один сотрудник полиции получил травму, его госпитализировали. Стойки регистрации не работают, залы ожидания заняты протестующими.

Напомним, в Гонконге с 9 июня продолжаются массовые протесты против принятия закона об экстрадиции лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР, в материковый Китай. Через месяц после начала акций глава администрации Керри Лем объявила, что закон об экстрадиции "мертвый", и призвала протестующих начать переговоры "без предварительных условий".

  • 5 августа в Гонконге прошла вторая волна протестов: крупнейшая в новейшей истории забастовка, к которой присоединились работники 14 тысяч компаний и учреждений.
  • Забастовка вызвал транспортный коллапс в восьмимиллионном городе с отменой 200 авиарейсов, параличом железнодорожного транспорта и временной остановкой метро.
  • Полиция активно применяла слезоточивый газ и резиновые пули. Протестующие в ответ бросали бутылки с зажигательной смесью.
  • Китай стягивает войска к Гонконгу.
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