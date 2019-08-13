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Espreso.tvОбществоPorsche в сентябре представит свой электрокар Taycan

Porsche в сентябре представит свой электрокар Taycan

4 сентября немецкая компания Porsche покажет свой первый электрокар Taycan

Об этом пишет Auto24 .

Премьера состоится одновременно в Германии, Канаде и Китае.

Немцы утверждают, что Taycan сможет разгоняться до 100 км / ч менее чем за 3,5 секунды и разменивать вторую сотню примерно через 12 секунд.

Максимальная скорость Porsche Taycan будет более 250 км / ч.

Электрокар базируется на платформе PPE (Premium Platform Electric), которую разработали специально для электромобилей.

Запас хода, по предварительным данным, составит 500 км.

Отмечается, что восстановить заряд Taycan сможет за 15 минут благодаря 800-вольтовой высокоскоростной системе.

Автомобильный портал ITC пишет, что стоимость автомобиля в базовой комплектации будет начинаться от $ 90 тыс.

 

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