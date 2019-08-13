Полиция объявила в розыск бывшего бизнес-партнера Коломойского

13 августа, 2019, 20:29

Национальная полиция объявила в розыск бывшего бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского - Вадима Шульмана

Об этом свидетельствуют данные в "розыскном учете МВД".

Отмечается, что дата исчезновения Шульмана - 26 июля, мера пресечения не применялся.

Статья обвинения - статья 209, часть 3 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК.

Ранее СМИ сообщали, что ФБР открыло дело в отношении Коломойского по заявлению его бывшего бизнес-партнера Шульмана.

Шульман - экс-партнер Коломойского и Боголюбова по горно-металлургическому бизнесу.

В частности, по данным СМИ, Шульман в мае 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона, в котором обвинил Коломойского в мошенничестве на сумму более $500 млн. Суд отказался слушать дело, решив, что оно не в его юрисдикции.

После этого Шульман подал заявление уже в ФБР, чтобы дело в итоге слушал американский суд.

Коломойский подтвердил в одном из интервью, что дело против него существует.