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Espreso.tvОбществоПогода на Маковея: Жара до +35 градусов практически во всех регионах

Погода на Маковея: Жара до +35 градусов практически во всех регионах

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует жару, а уже на следующий день, 15 августа - существенное снижение температуры

14 августа, в день когда Украина отмечает праздник Маковея, Украина будет страдать от жары.

Как сообщает синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко, сильная жара еще подержится за южную часть, Восток и большинство Центра. Там ожидается до + 30 + 35 градусов.

На Западе ощутимо похолодает, в течение дня предполагается + 19 + 24 градуса, однако на Тернопольщине, Хмельнитчине и в Черновицкой области будет выше, + 26 + 29 градусов.

Не упадет, но ослабнет жара в северных областях Украины - против сегодняшних + 30 + 34 градусов завтра там ожидается + 28 + 32 градуса.

В Киеве на Маковея будет еще жарко, но на пару градусов ниже, чем сегодняшняя атмосферная сковородка, в течение дня около +30 градусов. Существенный дождь маловероятен.

В то же время, по прогнозам синоптика, атмосферный фронт, связанный с локальным циклоном на имя Zorro, приведет грозовые дожди на западе Украины и дотянет до Житомирщины и северных районов Киевщины. Здесь еще и усиливаться периодически юго-западный ветер.

15 августа, в четверг, в Киеве ожидается существенное понижение температуры воздуха, до +23, +24 градусов.

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