Переименование АПУ на ОПУ не лишает обязанности е-декларирования, - Климпуш-Цинцадзе

13 августа, 2019, 14:39

Работники Офиса президента Украины не уклоняться от электронного декларирования своих доходов из-за переименования органа

Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV

"Вы видите, что любыми способами представители команды президента Зеленского пытаются вывести команду, которая работает в ОПГ, из-под действия закона о предотвращении коррупции. Это вопрос соответствия европейским нормам, прозрачности и подотчетности. Никакие переименование не должны вызывать уклонение от декларирования работников ОПГ ", - отметила Клымпуш.

Она добавила, что важно выполнить все условия, на которых Украине дали безвиз, в частности, электронное декларирование.