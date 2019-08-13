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Espreso.tvОбществоПереименование АПУ на ОПУ не лишает обязанности е-декларирования, - Климпуш-Цинцадзе

Переименование АПУ на ОПУ не лишает обязанности е-декларирования, - Климпуш-Цинцадзе

Работники Офиса президента Украины не уклоняться от электронного декларирования своих доходов из-за переименования органа

Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV

"Вы видите, что любыми способами представители команды президента Зеленского пытаются вывести команду, которая работает в ОПГ, из-под действия закона о предотвращении коррупции. Это вопрос соответствия европейским нормам, прозрачности и подотчетности. Никакие переименование не должны вызывать уклонение от декларирования работников ОПГ ", - отметила Клымпуш.

Она добавила, что важно выполнить все условия, на которых Украине дали безвиз, в частности, электронное декларирование.

 

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