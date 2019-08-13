Парад на День Независимости: организаторы Марша защитников встретились с Офисом президента
13 августа, 2019, 18:23
Организаторов парада ветеранов пригласили на встречу в Офис президента
Об этом сообщает Общественная инициатива "Защити Украину" в Facebook.
По результатом этой встречи Оргкомитет Марша защитников сообщает следующее:
- Марш Защитников Украины состоится объявленным маршруту и в соответствии с объявленным ранее планом.
- Марш будет существенно расходиться во времени с государственными мероприятиями.
- Марш был, есть и останется общественным мероприятием, не аффилированным с действующей властью, не аффилированным с какой-либо конкретной политической силой, не аффилированным с конкретной политической особой.
Организаторы сообщили, что на встрече удалось найти определенное взаимопонимание в вопросах времени, что является ключевым.
Время начала Марша переносится на 11:00. Сбор остается на 10:00.
Отмечается, что это делается по чисто техническим причинам - чтобы участники государственных мероприятий имели возможность присоединиться к Маршу после их завершения, а их организаторы - освободить Крещатик от ограничительных конструкций для прохождения Марша.
- Ранее сообщалось, что в День независимости Движение ветеранов проведет Марш Защитников Украины, который будет принципиально аполитичным
- В ОПУ обнародовали свой план мероприятий к 28-й годовщине Дня Независимости Украины, отдельный от марша Движения ветеранов
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