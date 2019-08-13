Ожидается чрезвычайная жара, - синоптик Наталья Диденко
13 августа, 2019, 07:00
13 августа в большинстве областей будет преобладать жаркая погода с ливнями и грозами
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.
По прогнозу, на западе предусматриваются ливни и грозы. Температура воздуха - 24 ... + 30.
На севере Украины дожди с грозами и шквалами, температура - + 30 ... + 33.
На востоке будет преобладать сухая солнечная погода - + 29 ... + 31.
В центральной части преимущественно без осадков, температура - + 30 ... + 34.
На юге сухо, много солнца, температура - + 30 ... + 35.
В Киеве возможны дожди и грозы, температура - +33 ... + 34.
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