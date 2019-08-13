Ожидается чрезвычайная жара, - синоптик Наталья Диденко

13 августа, 2019, 07:00

13 августа в большинстве областей будет преобладать жаркая погода с ливнями и грозами

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.

По прогнозу, на западе предусматриваются ливни и грозы. Температура воздуха - 24 ... + 30.

На севере Украины дожди с грозами и шквалами, температура - + 30 ... + 33.

На востоке будет преобладать сухая солнечная погода - + 29 ... + 31.

В центральной части преимущественно без осадков, температура - + 30 ... + 34.

На юге сухо, много солнца, температура - + 30 ... + 35.

В Киеве возможны дожди и грозы, температура - +33 ... + 34.