//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОжидается чрезвычайная жара, - синоптик Наталья Диденко

Ожидается чрезвычайная жара, - синоптик Наталья Диденко

13 августа в большинстве областей будет преобладать жаркая погода с ливнями и грозами

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.

По прогнозу, на западе предусматриваются ливни и грозы. Температура воздуха - 24 ... + 30.

На севере Украины дожди с грозами и шквалами, температура - + 30 ... + 33.

На востоке будет преобладать сухая солнечная погода - + 29 ... + 31.

В центральной части преимущественно без осадков, температура - + 30 ... + 34.

На юге сухо, много солнца, температура - + 30 ... + 35.

В Киеве возможны дожди и грозы, температура - +33 ... + 34.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 августа, 2019 вторник

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

13 августа, 2019 вторник

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать