Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах в течение 30 лет
Об этом сообщает The Guardian.
"Несколько женщин обвинили оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах", - говорится в сообщении.
В частности, восемь певиц и одна танцовщица обвиняют Доминго в сексуальных домогательствах, которые начались в конце 1980-х и продолжались в течение трех десятилетий.
Уточняется, что "некорректное поведение" певец позволял себе в компаниях, где занимал руководящие должности.
Кроме того, позже Доминго заявил, что сожалеет, что огорчил кого-то или заставил чувствовать себя неудобно несмотря на лучшие намерения.
Помимо того Доминго считает, что его общение с женщинами происходило по согласию сторон.
В то же время испанец признает, что текущие стандарты поведения в обществе "сильно отличаются от прошлых времен".
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