//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах в течение 30 лет

Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах в течение 30 лет

Всемирно известного оперного певца Пласидо Доминго несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах

Об этом сообщает The Guardian.

"Несколько женщин обвинили оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах", - говорится в сообщении.

В частности, восемь певиц и одна танцовщица обвиняют Доминго в сексуальных домогательствах, которые начались в конце 1980-х и продолжались в течение трех десятилетий.

Уточняется, что "некорректное поведение" певец позволял себе в компаниях, где занимал руководящие должности.

Кроме того, позже Доминго заявил, что сожалеет, что огорчил кого-то или заставил чувствовать себя неудобно несмотря на лучшие намерения.

Помимо того Доминго считает, что его общение с женщинами происходило по согласию сторон.

В то же время испанец признает, что текущие стандарты поведения в обществе "сильно отличаются от прошлых времен".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 августа, 2019 вторник

больше новостей

13 августа, 2019 вторник

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать