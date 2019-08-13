Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах в течение 30 лет

13 августа, 2019, 16:40

Всемирно известного оперного певца Пласидо Доминго несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах

Об этом сообщает The Guardian.

"Несколько женщин обвинили оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах", - говорится в сообщении.

В частности, восемь певиц и одна танцовщица обвиняют Доминго в сексуальных домогательствах, которые начались в конце 1980-х и продолжались в течение трех десятилетий.

Уточняется, что "некорректное поведение" певец позволял себе в компаниях, где занимал руководящие должности.

Кроме того, позже Доминго заявил, что сожалеет, что огорчил кого-то или заставил чувствовать себя неудобно несмотря на лучшие намерения.

Помимо того Доминго считает, что его общение с женщинами происходило по согласию сторон.

В то же время испанец признает, что текущие стандарты поведения в обществе "сильно отличаются от прошлых времен".