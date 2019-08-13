Новая Зеландия первой в мире разрешила платить зарплаты в криптовалютах
13 августа, 2019, 20:58
Новая Зеландия стала первой страной в мире, власти которой официально одобрили выплаты компаниями зарплат своим сотрудникам в криптовалютах
Об этом пишет издание Business Insider.
Отмечается, что в Новой Зеландии криптовалюты приравняли к основным формам выплат.
"Постановлением власти Новой Зеландии разрешается выплата заработной платы в криптовалютах, таких как биткоины, с 1 сентября, если платежи осуществляются в виде регулярных фиксированных сумм. Выбранная цифровая валюта также должна быть привязана хотя бы к одной обычной валюте и должна быть конвертирована в стандартную форму оплаты", - говорится в сообщении.
При этом самозанятые граждане не могут получать зарплаты в криптовалютах. Подоходный налог для компаний будет прежним.
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