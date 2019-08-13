НБУ в ответ подал в суд на Коломойского на более чем 4 млрд грн
13 августа, 2019, 15:08
НБУ будет судиться с экс-совладельцем ПриватБанка Игорем Коломойским по кредитам в 4,3 млрд грн на рефинансирование банка
Об этом говорится в решении Северного апелляционного хозяйственного суда, передает РБК-Украина .
Первичный иск в этом деле - иск Игоря Коломойского в НБУ, который просил суд признать недействительным свою поручительство по кредиту рефинансирования на 4,3 млрд грн, вовлеченным в НБУ.
Согласно судебным материалам, по утверждению Коломойского, уполномоченные лица НБУ не имели достаточного объема полномочий на заключение кредитного соглашения, учитывая отсутствие кворума на заседании правления НБУ.
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