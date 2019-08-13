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Espreso.tvОбществоНа Житомирщине чиновника шантажировали "компроматом" перед визитом Зеленского

На Житомирщине чиновника шантажировали "компроматом" перед визитом Зеленского

Чиновника шантажировали "компроматом" за 30 тысяч долларов перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Житомирскую область

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что председатель общественного совета при Житомирской облгосадминистрации угрожал распространить якобы видео-компромат о директоре лесхоза накануне визита Зеленского.

"Оперативники спецслужбы установили, что активист организовал механизм вымогательства денег от представителей субъектов лесного хозяйства за непринятие мер общественного воздействия для блокирования их законной деятельности", - говорится в сообщении.

Как сообщается, злоумышленник требовал 30 тысяч долларов от директора одного из районных гослесхозов. В случае неуплаты денег "общественный активист" угрожал обнародовать в интернете и в соцсетях якобы компрометирующую информацию о директоре накануне визита руководства страны в Олевский район области.

Правоохранители задержали председателя общественного совета в ресторане в центре Житомира после получения очередного "транша" в размере 5500 долларов. Ранее был зафиксирован факт перечисления на карточный счет "аванса", как гарантии за молчание.

Возбуждено уголовное дело по статье "вымогательство" (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины).

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