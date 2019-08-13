На Буковине град размером с орех побил окна, крыши и машины
13 августа, 2019, 22:35
В Черновицкой области в результате сильных ливней местами оборвалась связь и исчезла электроэнергия, град повредил машины и дома
Об этом сообщает Черновицкий луч.
"Непогода на Буковине за считанные часы успела нанести ощутимый ущерб. В Сторожинце выпал град размером с куриное яйце. Град повредил фасады, окна, крыши и машины", - говорится в сообщении.
Жители Сторожинца делятся видео и фотографиями с последствиями непогоды.
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