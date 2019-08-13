Москва объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины

13 августа, 2019, 21:50

В ответ на "недружественный и немотивированный шаг Киева" Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге

Об этом со ссылкой на МИД России сообщает ТАСС.

"В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить persona non grata сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге", - заявили в министерстве.