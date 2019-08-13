Москва объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины
13 августа, 2019, 21:50
В ответ на "недружественный и немотивированный шаг Киева" Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге
Об этом со ссылкой на МИД России сообщает ТАСС.
"В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить persona non grata сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге", - заявили в министерстве.
- Напомним, 13 августа в СБУ заявили об обнаружении во Львовской области местного жителя, который собирал разведданные для спецслужб РФ и передавал их российскому разведчику, "работавшему" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове. В СБУ сообщили, что "за деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявил дипломата-шпиона persona non grata".
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