Китай стягивает войска к Гонконгу. Видео

13 августа, 2019, 17:50

Китай начал стягивать вооруженные силы к Гонконгу, где более двух месяцев продолжается политический кризис с многомиллионными протестами

Об этом в понедельник сообщает Global TImes - подконтрольное Компартии КНР издание, которое считается ее "рупором" по международным вопросам, передает Хартия 97.

Силы Народной вооруженной полиции КНР - внутренних войск, находящихся в подчинении у Минобороны, - концентрируются в Шэньчжэне, десятимиллионном городе в провинции Гуандун, граничащей с Гонконгом.

На видео, опубликованном Global TImes, колонны из десятков бронетранспортеров и армейских автомобилей едут по шоссе и городским улицам.

Китайские медиа называют происходящее подготовкой к "крупномасштабным учениям", пишет корреспондент CNN.

Народно-освободительная Армия Китая одновременно опубликовала видео учебных занятий, где солдаты, вооруженные винтовками, получают навыки разгона толп людей с помощью бронетехники и водяных пушек.

Договор между Лондоном и Пекином 1997 года требует, чтобы до 2047 года в рамках принципа "одна страна - две системы" Гонконг сохранял самую широкую автономию, которая запрещает использовать расквартированный в городе гарнизон армии для полицейских функций.

Народная вооруженная полиция, впрочем, может быть задействована при обращении власти Гонконга в случае "бунтов, беспорядков, разгула преступности, террористических атак и других угроз общественному порядку".

Протесты в Гонконге, которые начались в ответ на попытку принять закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, может использоваться для борьбы с диссидентами, бежавшими из материкового Китая в Гонконг, продолжаются с начала лета.

На первый митинг 9 июля вышли около миллиона человек, но, несмотря на это, законодательное собрание Гонконга начало второе чтение законопроекта, а полиция применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

Это спровоцировало уличный взрыв. На следующий марш вышла четверть населения Гонконга, или почти два миллиона человек.

И хотя 9 июля глава администрации Гонконга Керри Лам заверила, что поправки в законопроект "мертвые", это не остановило волну протеста.

Кроме отзыва закона об экстрадиции, протестующие настаивают на создании независимой комиссии по разбору действий полиции во время митингов, отмены характеристики митингов как «бунта» и амнистии всех задержанных, которых, по данным полиции, уже более 500 человек. Всем им грозит до 10 лет тюрьмы.

В понедельник, 5 августа в Гонконге прошла крупнейшая в новейшей истории забастовка, к которой присоединились работники 14 тысяч компаний и учреждений.

Забастовка вызвал транспортный коллапс в восьмимиллионном городе с отменой 200 авиарейсов, параличом железнодорожного транспорта и временной остановкой метро.

Полиция активно применяла слезоточивый газ и резиновые пули. Протестующие в ответ бросали бутылки с зажигательной смесью.

Жестокое подавление студенческих протестов в Пекине на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, в результате которого, по разным данным, погибли от 200 до 1000 человек, на два года превратило Китай в международного изгоя и вызвало падение экономики.

Новое проявление жестокости будет «абсолютно неприемлемым», заявил в понедельник лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл.

«Народ Гонконга храбро противостоит Коммунистической партии, которая пытается украсть их автономию и свободу», - констатировал он.