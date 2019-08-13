Кыргызстан: экс-президента Атамбаева обвинили в попытке госпереворота
13 августа, 2019, 10:22
Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева обвинили в попытке совершить государственный переворот
Об этом заявил глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев, сообщает сообщает Kaktus Media.
"Намерение Атамбаева - государственный переворот. Я это говорю официально", - сказал Опумбаев.
- Напомним, 7 августа в Кыргызстане в поселке Кой-Таш дом экс-президента Алмазбека Атамбаева начал штурмовать спецназ.
- Впоследствии спецназ задержал экс-президента Кыргызстана и началась стрельба.
- Экс-президента задержали. На территории резиденции возник пожар, слышать автоматную очередь.
- Впоследствии сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили его и захватили бойцов отряда спецназначения в резиденции главы государства, которых впоследствии освободили .
- Президент Кыргызстана созвал экстренное заседание Совбеза.
- 8 августа началась вторая попытка штурма резиденции Атамбаева. Сейчас количество пострадавших возросло до 80 .
- В конце концов, Атамбаева задержал отряд спецназа.
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