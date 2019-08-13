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Espreso.tvМирКыргызстан: экс-президента Атамбаева обвинили в попытке госпереворота

Кыргызстан: экс-президента Атамбаева обвинили в попытке госпереворота

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева обвинили в попытке совершить государственный переворот

Об этом заявил глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев, сообщает сообщает Kaktus Media.

"Намерение Атамбаева - государственный переворот. Я это говорю официально", - сказал Опумбаев.

 

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