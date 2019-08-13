Кир: в Киеве самая масштабная вспышка болезни за все годы независимости

13 августа, 2019, 18:49

Директор департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург сообщила, что за полгода в столице заболели 5 тысяч человек

Об этом сообщается на сайте КГГА.

"Просто несколько цифр, которые впечатляют. В 2015 году в Киеве корью болели 5 человек. в 2016 - 3, в 2017 - 87, в 2018 - 3045. А за полгода 2019 года - более 5 тысяч!" - рассказала Гинзбург.

По данным КГГА, в этом году в Киеве от кори умерли двое взрослых, не имеющих прививки.

Гинзбург подчеркнула, что ничто, кроме прививок, не защитит Киев от эпидемии.

"Это не просто печальная статистика. Это реальная угроза, противостоять которой можно только с позиций ответственного отношения к иммунопрофилактике. Сегодня уже ничто, кроме прививок, не обезопасит Киев от вспышек и эпидемий вакциноуправляемых инфекционных болезней", - добавила она.

В администрации подчеркнули обязательность вакцинации людей, находящихся в группах профессионального риска. В частности, учителя, медики, работники силовых структур, студенты или люди, которые были в контакте с больными. Чтобы предотвратить болезнь, необходимо сделать прививку в течение первых 72 часов после контакта с больным.