Данилюк: Украина имеет план "Б" в случае прекращения Россией транзита газа

"Было бы абсолютно безответственно не иметь плана" Б "", - подчеркнул глава Совбеза.

В то же время от напомнил, что 1 января истекает срок транзитного контракта с Россией и после формирования нового правительства и назначения нового министра энергетики переговоры по решению этого вопроса продолжатся.

Данилюк подчеркнул, что вопрос энергетической безопасности является приоритетным для руководства государства.

"Первое СНБО, которое созвал Президент, касалось именно вопросов энергетической безопасности. И сейчас, когда мы разрабатываем стратегию нацбезопасности, основное внимание мы уделяем и вопросам энергетической безопасности ", - подчеркнул Данилюк.

Отвечая на вопрос выживет Украина без транзита российского газа, Данилюк ответил: "Конечно, мы выживем. Спросите на улице об этом людей. Но это не только вопрос выживания, это вопрос развития страны ".

По его словам, транзит газа важный для страны как в контексте получения средств за него, так и развития ГТС и возможности привлечения инвестиций.

Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк назвал угрозой нацбезопасности избрания в Раду Виктора Медведчука, а также прокомментировал возможность снятия блокады Донбасса.