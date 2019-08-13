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Espreso.tvОбществоДанилюк прокомментировал возможность снятия блокады Донбасса и рассказал о "комплексе мер"

Данилюк прокомментировал возможность снятия блокады Донбасса и рассказал о "комплексе мер"

Снятие блокады Донбасса ничего не принесет, уверен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк

Об этом он заявил в интервью BBC .

По его словам, это не блокада, а скорее ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию украинских предприятий.

"Этот вопрос о блокаде мне и раньше ставили. Я считаю, что такой шаг сам по себе ничего не принесет. Это же не блокада, давайте называть вещи своими именами. Это ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию наших предприятий на неконтролируемой территории ", - заявил он.

Данилюк отметил, что эти предприятия прекратили платить налоги в центральный бюджет. Поэтому были причины и было соответствующее решение СНБО.

"И спрашивая о снятии ограничительных мер, надо понимать, какими будут шаги с другой стороны. Тогда можно говорить о комплексном видении. Различные варианты могут рассматриваться, сейчас я вам говорить о них не буду, потому что любые документы, которые готовятся для рассмотрения на СНБО, имеют гриф. Но любое решение в правильном комплексе может сработать. Отдельно само по себе - нет ", - сказал он.

Говоря о планах комплексной политики по Донбассу, секретарь СНБО сообщил: "СНБО по Донбасса готовится. Первое заседание СНБО у нас было по энергетике, решение получилось ... Надо очень тщательно работать для того, чтобы выйти на какое-то комплексное решение. Также нам надо продумывать, кто будет выполнять это решение, как это будет реализовано ".

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