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Espreso.tvОбществоДанилюк назвал избрание Медведчука в Раду угрозой нацбезопасности

Данилюк назвал избрание Медведчука в Раду угрозой нацбезопасности

Избрание председателя политсилы "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука в Верховную Раду Украины является угрозой нацбезопасности Украины, поскольку политик имеет четкую прокремлевскую позицию
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк в интервью ВВС News Украина , отвечая на вопрос, видит ли он угрозу нацбезопасности в том, что Медведчук прошел в парламент.

"Понятно, что Медведчук имеет четкую прокремлевскую ориентацию, и да, он будет использовать площадку парламента для того, чтобы не просто там сидеть. Является ли это угрозой? Да, это угроза. Но в конце концов был избран депутатом, Украина - демократическое государство, поэтому надо уметь работать и с такими вызовами в парламенте. И не только в парламенте ", - считает Данилюк.

Напомним, Медведчук баллотировался в Верховную Раду от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая придерживается пророссийских взглядов.

3 августа ЦИК установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе, согласно которым партия "Слуга народа" получила 43,16% голосов (124 мандата), "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05% (37 мандатов ), Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,18% (24 мандата), "Европейская солидарность" - 8,10% (23 мандата) и "Голос" - 5,82% (17 мандатов).

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