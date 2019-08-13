Данилюк назвал избрание Медведчука в Раду угрозой нацбезопасности

"Понятно, что Медведчук имеет четкую прокремлевскую ориентацию, и да, он будет использовать площадку парламента для того, чтобы не просто там сидеть. Является ли это угрозой? Да, это угроза. Но в конце концов был избран депутатом, Украина - демократическое государство, поэтому надо уметь работать и с такими вызовами в парламенте. И не только в парламенте ", - считает Данилюк.

Напомним, Медведчук баллотировался в Верховную Раду от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая придерживается пророссийских взглядов.

3 августа ЦИК установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе, согласно которым партия "Слуга народа" получила 43,16% голосов (124 мандата), "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05% (37 мандатов ), Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,18% (24 мандата), "Европейская солидарность" - 8,10% (23 мандата) и "Голос" - 5,82% (17 мандатов).