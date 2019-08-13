Данилюк готовит заседание СНБО по Донбассу

13 августа, 2019, 19:39

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сейчас готовит заседание по ситуации на Донбассе

Об этом он заявил в интервью BBC.

"СНБО по Донбассу готовится. Первое заседание СНБО у нас было по энергетике, решение получилось. Что касается Донбасса - как вы понимаете, самое простое - это сделать еще одно заявление. Но не для этого собирается СНБО, чтобы делать заявления. Надо очень тщательно работать для того, чтобы выйти на какое-то комплексное решение", - отметил Данилюк.

Секретарь СНБО добавил, что есть комплекс мероприятий в гуманитарных и экономических направлениях.

"Любая идея, которую мы озвучили, она одна не сработает. Она в любом случае будет требовать комплекс мероприятий, а также понимание, чего мы ожидаем и от другой стороны", - добавил он.