Дальнейшая агрессия России: разведка Минобороны определила четыре вероятных сценария

13 августа, 2019, 11:40

Главное управлении разведки Минобороны Украины описало 8 сценариев развития агрессии России против Украины в ближайшие годы, четыре из них - с участием вооруженных сил. Наиболее опасным сценарием является полномасштабная война Российской Федерации против Украины

Об этом говорится в материале Радио Свобода Донбас.Реалии .

Первый: полномасштабная война против Украины

Сценарии агрессии, с которыми может столкнуться украинская армия, определяли в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Наиболее опасным назвали вариант полномасштабного применения военной силы со стороны Российской Федерации.

По мнению специалистов, в случае принятия такого решения руководством России, реализовываться этот сценарий будет в кратчайшие сроки, чтобы минимизировать сопротивление. Для уничтожения важных военных и экономических целей, говорят аналитики, могут быть использованы авиационные удары.

Уже сейчас, по данным военных разведчиков, количество самолетов тактической авиации в приграничных с Украиной районах достигла пятисот единиц, военных вертолетов - более трехсот.

"Я убежден на сто процентов, что первый этап - это проведение полномасштабной воздушной операции. Там участвует не только авиация. Там участвуют и ракетные войска и артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы. Они от этого не отказались. Мы к этому готовиться и говорить об этом совершенно открыто ", - отмечает помощник руководителя Офиса президента Украины Иван Апаршин.

Следующим этапом полномасштабного вторжения, считают эксперты, может стать сухопутная операция, чтобы взять под контроль конкретные территории. По информации военных, еще в прошлом году Россия сосредоточила на Украине-российской границе, а также на оккупированных территориях более восьмидесяти тысяч военнослужащих. Начиная с 2016-го в Южном военном округе Российской Федерации создали три новых мотострелковые дивизии.

"Они сегодня отказываются от бригадной системы управления и переходят на дивизионную систему. Они отказались от оперативных командований и перешли на военные округа снова. В них созданы два оперативно-стратегических направления. Все это говорит о том, что эта группировка войск готовится к войне", - говорит Апаршин.

Еще в прошлом году Россия сосредоточила на Украине-российской границе, а также на оккупированных территориях более восьмидесяти тысяч военнослужащих

Предполагают военные и использования вооруженными силами Российской Федерации нестратегических, то есть менее мощных, ядерных боезарядов. По данным Минобороны, только в аннексированном Крыму пока размещено пять кораблей, шесть подводных лодок и 12 бомбардировщиков, которые способны нести ракеты с ядерным боезарядом.

Российской Федерации может осуществить три тысячи пусков высокоточных ракет. Сравниться по количественным показателям с российской армией украинская не может, утверждают аналитики, поэтому необходимы нестандартные решения. В том числе и на территории России.

Эффективным оружием в этом случае могут стать частные военные компании. Специалисты приводят в пример саму Россию, которая уже активно использует парамилитарные группы для выполнения задач в Сирии и ряде африканских стран.

"Такие компании выполняют любые заказы, а главное - это то, что они действуют как будто самостоятельно. То есть там их могут рассматривать как группировка преступников. Но они действуют самостоятельно, автономно и нет ответственности", - отмечает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Козырем Вооруженных сил Украины, считают опытные специалисты, может стать собственно ракетное вооружение. В частности крылатые ракеты "Нептун", которые сейчас проходят испытания и способны поражать цели на расстоянии до 280 километров.

Технические характеристики берегового комплекса "Нептун"

А также новая украинская система залпового огня с управляемым боеприпасом «Ольха». Дальность работы РСЗО - 130 километров.

Проект "Ольха"

Второй: конфликт внутри страны

Еще один сценарий агрессии, который военные считают наиболее вероятным - это конфликт внутри страны. Операция направлена на дестабилизацию ситуации в Украине. Этот сценарий могут реализовать силы специальных операций Российской Федерации, а также незаконные вооруженные формирования.

С чем-то подобным ВСУ уже сталкивалась в 2014-м в Крыму и на Донбассе.

"Когда время" Ч ", так сказать, наступает, тогда начинают работать ДРГ (диверсионно-разведывательные группы - ред), которые могут уничтожать арсеналы, создавать различные ситуации, когда будет какая-то техногенная катастрофа. И люди будут просто бояться. Будут чувствовать себя незащищенными. Испытывать к власти недоверие. Россия больше акцентировать на расшатывании общества и на смену военно-политического руководства на более лояльное или абсолютно лояльное к России ", - отмечает Валентин Бадрак.

Третий: пограничный конфликт

Следующий вариант - это возможный пограничный конфликт. Здесь потенциально опасными считают российско-украинские участки, оккупированные территории, граница с непризнанным Приднестровьем. А также Беларусь, где размещены объекты вооруженных сил Российской Федерации и проводятся совместные военные маневры.

"Это может быть абсолютно инсценировка, театрализованная постановка, которая будет использована для того, чтобы всему миру показать какую-то картинку. Вот, украинские военные или какие-то парамилитарные группы работают и что-то уничтожают. И под это безусловно является возможность вовлечь в огромную войну", - отмечает Валентин Бадрак.

Впрочем, по мнению экспертов, в этом контексте следует рассматривать не только Россию, но и связанные с ней страны и территории.

"Румыния - есть какие-то варианты конфликтные? Есть! Остров Змеиный показал это. Венгрия - есть определенные разногласия? Есть разногласия! Это не значит, что будет прямое вторжение. Это может быть, опять же, какая инспирирована ситуация, когда местное население начинает получать резко паспорта и говорить - давайте, мы здесь автономию будем делать ", - член правления Украинского института исследований безопасности Алексей Гридин.

Четвертый: война России с соседними странами с участием Украины

Четвертый и последний сценарий оценен как маловероятный, но опасный - это конфликт России с соседними странами, в который может быть втянута Украина.

Здесь, в первую очередь, речь о странах Балтии, которые также находятся под угрозой агрессии со стороны Российской Федерации.

Как объясняют аналитики озвучены сценарии, в будущем должны непосредственно влиять на направления переформатирование и развития Вооруженных сил Украины.