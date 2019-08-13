Британские ВВС второй раз за месяц перехватили российские военные самолеты

13 августа, 2019, 14:48

Истребители ВВС Великобритании поднялись на перехват российских военных самолетов, которые приблизились к воздушному пространству Соединенного королевства

Об этом сообщает ВВС Великобритании в Twitter.

12 августа истребители ВВС Typhoon поднялись на перехват двух самолетов Ту-142 Bear, принадлежащих РФ.

Их заметили на радарах, когда они приближались к воздушному пространству Великобритании. В результаты самолеты были перехвачены и сопровождены истребителями из базы Лоссимут.

RAF Typhoons scrambled again on 12th August to intercept Russian aircraft. Two Tupolev Tu-142 Bears were seen on radar approaching UK airspace. The Bears were intercepted and shadowed by Typhoons from @RAFLossiemouth , supported by a Voyager tanker from @RAFBrizeNorton . pic.twitter.com/HIy2SZOnqw - Royal Air Force (@RoyalAirForce) 13 августа 2019 г.

Напомним, 6 августа истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании дважды поднимались с авиабазы НАТО в Эстонии для перехвата российских самолетов .