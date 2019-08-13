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Espreso.tvМирБританские ВВС второй раз за месяц перехватили российские военные самолеты

Британские ВВС второй раз за месяц перехватили российские военные самолеты

Истребители ВВС Великобритании поднялись на перехват российских военных самолетов, которые приблизились к воздушному пространству Соединенного королевства

Об этом сообщает ВВС Великобритании в Twitter.

12 августа истребители ВВС Typhoon поднялись на перехват двух самолетов Ту-142 Bear, принадлежащих РФ.

Их заметили на радарах, когда они приближались к воздушному пространству Великобритании. В результаты самолеты были перехвачены и сопровождены истребителями из базы Лоссимут.

Напомним, 6 августа истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании дважды поднимались с авиабазы НАТО в Эстонии для перехвата российских самолетов .

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