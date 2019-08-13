Британские ВВС второй раз за месяц перехватили российские военные самолеты
Об этом сообщает ВВС Великобритании в Twitter.
12 августа истребители ВВС Typhoon поднялись на перехват двух самолетов Ту-142 Bear, принадлежащих РФ.
Их заметили на радарах, когда они приближались к воздушному пространству Великобритании. В результаты самолеты были перехвачены и сопровождены истребителями из базы Лоссимут.
RAF Typhoons scrambled again on 12th August to intercept Russian aircraft. Two Tupolev Tu-142 Bears were seen on radar approaching UK airspace. The Bears were intercepted and shadowed by Typhoons from @RAFLossiemouth , supported by a Voyager tanker from @RAFBrizeNorton . pic.twitter.com/HIy2SZOnqw- Royal Air Force (@RoyalAirForce) 13 августа 2019 г.
Напомним, 6 августа истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании дважды поднимались с авиабазы НАТО в Эстонии для перехвата российских самолетов .
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