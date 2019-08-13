Боевое ранение и 27 спасенных жизней: собак-участников боевых действий наградили за службу Украине
Об этом сообщает АрмияInform .
К фестивалю вместе с представителями кинологических служб присоединились и кинологические группы военных частей 4114 и 3002 Национальной гвардии Украины.
Отмечается, что французский бульдог имеет боевое осколочно ранение, и на его счету 27 спасенных жизней украинских бойцов, которых он нашел под завалами домов в Марьинке.
Пес Айдар во время службы на блокпосту вблизи Станицы Луганской помог обезвредить разведывательно-диверсионную группу врага и нашел два автомата Калашникова, которые были спрятаны в автомобиле нарушителей.
Кинологи рассказали, что животные способны лучше людей слышать артобстрелы и предупреждают об опасности.
"Собаки охраняют важные государственные объекты и позиции, четко определяя приближение незваных гостей. С их помощью спасают людей из-под завалов домов", - добавили владельцы животных.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-