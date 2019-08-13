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Espreso.tvОбществоБоевое ранение и 27 спасенных жизней: собак-участников боевых действий наградили за службу Украине

Боевое ранение и 27 спасенных жизней: собак-участников боевых действий наградили за службу Украине

На Львовском кинологическом фестивале 12 собак, которые вместе со своими владельца были на фронте, получили награды "За службу Украине"

Об этом сообщает АрмияInform .

К фестивалю вместе с представителями кинологических служб присоединились и кинологические группы военных частей 4114 и 3002 Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что французский бульдог имеет боевое осколочно ранение, и на его счету 27 спасенных жизней украинских бойцов, которых он нашел под завалами домов в Марьинке.

Пес Айдар во время службы на блокпосту вблизи Станицы Луганской помог обезвредить разведывательно-диверсионную группу врага и нашел два автомата Калашникова, которые были спрятаны в автомобиле нарушителей.

Кинологи рассказали, что животные способны лучше людей слышать артобстрелы и предупреждают об опасности.

"Собаки охраняют важные государственные объекты и позиции, четко определяя приближение незваных гостей. С их помощью спасают людей из-под завалов домов", - добавили владельцы животных.

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