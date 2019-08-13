Автобусный лоукост FlixBus будет возить из Киева в Польшу и Чехию за 5 евро

13 августа, 2019, 13:36

FlixBus сообщил о начале сотрудничества с украинской транспортной компанией Gunsel и о запуске совместных перевозок

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

В частности, компании объявили о начале выполнения совместных перевозок с 19 августа по маршрутам из Киева в Варшаву, Вроцлав и Праги.

На линии Киев-Варшава (через Люблин) автобус будет курсировать ежедневно, Киев-Вроцлав (через Житомир, Ровно, Львов, Краков, Катовице) - три раза в неделю; Киев-Прага (через Житомир, Ровно, Львов, Градец Кралове) - три раза в неделю.

"Мы хотели бы добавить в нашу сеть Одессу, Днепр, Харьков и на всех маршрутах увеличивать частоту рейсов. ... За 2 года работы в Польше мы расширили сеть более чем 100 городов, может, не такими темпами и не более чем за 2 года, но мы хотим достичь таких же результатов в Украине ", - сообщил о планах гендиректор Flixbus.