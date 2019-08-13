Археологи нашли "сокровища" времен гибели Помпеи

13 августа, 2019, 23:00

Археологи нашли в городе Помпеи зеркала и стеклянные бусины времен извержения Везувия и назвали их "сокровищами колдуньи"

Об этом сообщает BBC.

Археологи раскопали деревянный сундук в котором нашли кристаллы, керамические изделия, аметисты и янтарь. В дополнение, они обнаружили скарабеев с Ближнего Востока, сердолик с фигуркой мастера и стеклянную бусину с рельефным изображением головы римского бога Диониса.

Специалисты предполагают, что предметы принадлежали слугам или рабам. Ведь ни один артефакт не был сделан из золота, которое тогда использовали богатые, отметил директор археологического парка "Помпеи" Массимо Осанна.

"Они являются предметами повседневной жизни и являются чрезвычайными, поскольку рассказывают микроистории жителей города, которые пытались избежать извержения", - сказал Осанна.

Помимо того, в доме нашли тела десяти женщин и детей, погибших во время извержения вулкана Везувий. Сейчас археологи пытаются установить между ними родственные связи.