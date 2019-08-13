Адвокат Алексей Филатов: оснований для объявления мне подозрений нет

13 августа, 2019, 16:25

Адвокат посетил Генеральную Прокуратуру Украины. После визита в ГПУ Алексей Филатов заявил - оснований для присвоения ему статуса подозреваемого нет

Экс-заместитель главы Администрации Президента, адвокат Алексей Филатов посетил Генеральную прокуратуру. С целью получить разъяснения по противоречивых заявлений следователей - о его статусе в деле продажи Украинского Медиахолдинга. В марте прокурор Константин Кулик через СМИ вроде разослал информацию об объявлении Филатову подозрения. Но потом пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган эту информацию опровергла.

"Никто мне сообщение о подозрении вручал. Это подтверждено как официальными лицами Генеральной прокуратуры, так и соответствующими документами. В пять утра накануне президентских выборов рассылают документы, называют сообщением о подозрении, потом другие прокуроры или другие официальные лица отзывают эти документы и признают их ничтожными ", - заявляет адвокат Алексей Филатов.

Адвокат уверяет, что сделка по продаже УМХ была заключена по английскому праву, с участием ряда международных юридических компаний и финансовых советников.

"Эта сделка проходила комплаенс проверку в международных банках, через которые это соглашение выполнялось. Поэтому, каких-либо оснований считать незаконной нет, никто никогда не оспаривал законность этой сделки ", - говорит адвокат.

6 августа этого года Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что прокуратура намерена вызвать адвоката Филатова на допрос для объявления подозрения по делу о сделке одной из инвестиционных компаний. Эти обвинения адвокат также отвергает.

"Я не имею и никогда не имел никакого отношения к любым соглашений, которые заключались компанией ICU", - уверяет Алексей Филатов.

После визита в Генпрокуратуру адвокат убеждает - оснований для присвоения статуса подозреваемого - нет. Говорит, максимум - он может выступать свидетелем в уголовном производстве по продаже медиахолдинга.