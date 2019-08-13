1 ребенок - 1 палата: Минрегион предлагает делать новые детские палаты с койками для родителей

13 августа, 2019, 16:06

В детских больницах палаты предлагают делать из расчета на 1 ребенка и возможность одновременного пребывания ребенка с родителями

Об этом в Facebook заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Отмечается, что все это будет зависеть от отделения, в котором находится ребенок, и от его заболевания, но где это разрешено и возможно делать, то обязательно это предвидеть.

Такие палаты должны иметь необходимое оборудование, спальные места, как для пациента, так и для его родителей, а также отдельные туалет и душ с возможностью безбарьерного доступа к ним для всех групп населения, в том числе, людей с инвалидностью и других маломобильных групп .