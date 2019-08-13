13 августа на фронте: оккупанты 8 раз открывали огонь
13 августа, 2019, 20:25
В течение суток 13 августа российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Враг обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
- неподалеку Талаковки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды в районе Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Гнутова - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе Новогнатовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг не открывал огонь.
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