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Espreso.tvОбщество13 августа на фронте: оккупанты 8 раз открывали огонь

13 августа на фронте: оккупанты 8 раз открывали огонь

В течение суток 13 августа российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Враг обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Талаковки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • дважды в районе Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Гнутова - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • в районе Новогнатовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг не открывал огонь.

 

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